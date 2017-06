Bisingen Bisinger Senioren fühlen sich wohl

Bisingen. Abwechslung in den Alltag bringen, das hat sich der Bisinger Förderverein Altenhilfe seit Bestehen auf die Fahne geschrieben. Deshalb finden in regelmäßigen Zeitabständen bunte und ansprechende Unterhaltungsnachmittage statt. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein aber auch mit sinnvollen Investitionen. So erhielt das "Haus im Park" jetzt neue Tische und Stühle für die Balkone und Terrassen.

Erst vor wenigen Wochen entstand außerdem der Rundweg, welcher von der Seniorenanlage durch den Wohnpark Zollerblick führt. Der Förderverein Altenhilfe sei in die Planung mit einbezogen worden, so der Vorsitzende Kurt Mayer. Ursprünglich sollten unterschiedliche Fitnessgeräte aufgestellt werden. Da jedoch die beim Haus im Park stehenden Geräte nicht allzu gut angenommen werden, riet Mayer der Gemeindeverwaltung schließlich davon ab, noch weitere zu installieren. Holz-Sitzbänke seien dafür eher vorteilhaft.

Dadurch konnten außerdem gewisse Kosten eingespart werden. Ebenso entstand dadurch eine Verbindung vom Wohnpark Zollerblick zur Zollerstraße und auf der Gegenseite zum Parkweg.