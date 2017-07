Bisingen Bisinger Schulspatzen geben ein tolles Debüt auf großer Bühne

Zum Auftakt sangen die Kinder Nenas Popsong "99 Luftballons", gefolgt von "Über den Wolken" von Reinhard Mey – allerdings die flottere Version von Dieter Thomas Kuhn – und "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann", ebenfalls von Nena. Katja Boss gab zu: "Ich war früher selbst Nena-Fan. Meine Mama hat mir immer die Texte noch mit der Schreibmaschine abgeschrieben." Nach einem Lied der Sportfreunde Stiller gab es eine Hommage an Andreas Bourani mit den Liedern "Auf uns" und "Astronaut".

Katja Boss moderierte durchs Programm, sagte die einzelnen Auftritte an und erläuterte mit etwas Humor und Witz die dargebotenen Lieder. Aus dem Film "Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs" zeigten anschließend die Jungen und Mädchen einen Wettstreit der Geschlechter mit Tanzeinlagen. Mit den zwei Titeln "Heile Welt" und "We are the world" von Michael Jackson beendeten die Bisinger Schulspatzen ihr ausdruckstarkes Konzertdebüt.

Die Rektorin der Grund- und Werkrealschule, Nicole Heyder, war die Erste, die nach mächtigem Beifall die Bühne betrat und Katja Boss einen Blumenstrauß in die Hand drückte.

Peter Blechmann, der Vorsitzende des Fördervereins der Balinger Tafel informierte über die Einrichtung. Am Dienstagabend konnte der Spendenbetrag über 541,50 Euro aus dem Benefizkonzert an die Balinger Tafel übergeben werden.