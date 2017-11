Bisingen Bisinger Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Parkverbot: Wegen des am Sonntag, 10. Dezember, stattfindenden Bisinger Weihnachtsmarktes, der sich über den Marktplatz und den Kirchenvorplatz, sowie über die Hauptstraße zwischen den Kreuzungen mit der Bahnhofstraße und mit der Kirchgasse erstreckt, gelten am Wochenende in diesem Bereich besondere Verkehrsvorschriften. Auf allen Parkplätzen im Marktbereich ist am Sonntag ab 6 Uhr früh Parken verboten. Eine entsprechende Beschilderung erfolgt bereits am Samstag. Über Nacht abgestellte Fahrzeuge müssen bis spätestens zum Marktaufbau wieder entfernt sein.

Sperrung: Die Bisinger Kirchgasse ist von der Einmündung der Hofgasse bis zur Einmündung in die Hauptstraße ganz für den Verkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Hauptstraße zwischen der Einmündung der Bahnhofstraße und der Kreuzung Kirchgasse/Lindenplatz.

Zufahrt: Die Zufahrt in den gesperrten Bereich, sowie zu den nicht von Marktständen besetzten Parkflächen neben der "Rose" und in der Kirchstraße ist ausschließlich Lieferanten und Teilnehmern am Markt sowie den Wohn-Anliegern gestattet.