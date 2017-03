Der HGV-Vorsitzende Guido Petran steht in den Startlöchern für das "Bisinger Frühlingserwachen": Am Sonntag, 2. April, darf in der Gemeinde Bisingen wieder nach Herzenslust gebummelt und geshoppt werden. 27 Gewerbetreibende machen dieses Mal mit und präsentieren sich von 12 bis 17 Uhr den Kunden. Bewirtung, Schnäppchen und weitere Attraktionen warten. Parkplätze sind vorhanden und auch die bunten HGV-Mausfiguren werden wieder als Blickfang aufgestellt. Neben den Betrieben in der Ortsmitte, sind auch in der Hohenzollernhalle Firmen vertreten, ebenso öffnet im Industriegebiet Bisingen-Nord das Autohaus Karsch und im Ortsteil Thanheim die Geschäfte Gess Küchen und Badmöbel und Schuh-Schell. Beim Ofenstudio Mertens gibt es einen Hindernisparcours auf dem sich Besucher mit dem Elektro-Einrad Monowheel austoben können. Jetzt fehlt nur noch das schöne Wetter. Foto: Brenner