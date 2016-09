Bisingen Bisingen hat ein Halbstarken-Problem

Bisingen. Die Fassade des Schulzentrums wird mit Steinen beschmissen, Müll wird verstreut und bereits das zweite Mal wurde in den Geräteschuppen eingebrochen. Allein durch diese Einbrüche ergab sich ein Sachschaden von 10 000 Euro.

"Das hat in der Ferienzeit größere Ausmaße angenommen", sagte Bürgermeister Roman Waizenegger in der gestrigen Sitzung des Gemeinderates. Die Gemeinde sei eigentlich nicht dafür zuständig erziehungstechnische Maßnahmen zu treffen, in diesem Fall müsse sie dies aber anscheinend.

"Die Polizei wird verstärkt Streife fahren", sagte Waizenegger. Zudem soll auch der private Sicherheitsdienst, den die Gemeinde seit geraumer Zeit engagiert hat, häufiger auf dem Schulweg respektive dem Schulgelände patrouillieren. Als dritte Maßnahme nannte er die präventive Arbeit an der Schule. Zudem soll der Hang am Schulweg zurückgeschnitten werden, damit kein Sichtschutz für die Täter mehr gegeben ist. Und Waizenegger versprach: "Wir werden Sachbeschädigungen rigoros zur Anzeige bringen."