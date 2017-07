Bisingen Beste Stimmung bei der Bachhockete

In den Zelten, an den Festständen sowie dem Bierstand und der Bar standen Unterhaltung und Stimmung im Vordergrund, und dies hielt am Samstagabend bis zur frühen Morgenstunde an. Ebenfalls gut besucht war das Fest am Sonntag. Frühschoppen, mit dem brillanten Auftritt der Polkafreunde des Musikvereins Bisingen begeisterte die Besucher. Der Bozner Bergsteigermarsch durfte ebenso wenig fehlen wie "Auf der Vogelwiese".

Zum Kasperletheater lud der Kindergarten Sonnenschein ein. Ebenso bereicherte der Waldorfkindergarten mit seiner Mitmachaktion das Fest. Das Büchsenwerfen beim Jugendclub machte ebenso viel Spaß und bescherte bei Treffsicherheit auch noch einen Gewinn.

Bis zur Abendstunde hielt die Stimmung bei festlicher Atmosphäre in der Wessinger Ortsmitte an.