Bisingen Beste Stimmung an den Ständen

Bisingen-Thanheim. Viele Besucher kamen, und sie zeigten sich zufrieden mit diesem Fest. Zum Auftakt hatte am Samstagabend die Band "Old Socker Rocker" Stimmung gemacht, das Publikum ging voll mit, tanzte und sang ausgelassen. Zuvor hatte der MV Riederich mit Volks- und Heimatliedern eingestimmt.

Am zweiten Festtag bewiesen die Thanheimer Vereine, was sie drauf haben. Bürgermeister Roman Waizenegger hieß die Gäste willkommen. Mit der Einfahrt des Traktorenkonvois am Sonntagmorgen nahmen die Festlichkeiten ihren Lauf. Kommentiert durch Andreas Rager und Jens Söhn waren es über 200 historische Schlepper, die einfuhren. Ob Lanz, MAN, Kramer, Wahl, Schlüter, ….. um nur wenige zu nennen, alles war vertreten.

Auf Markt der Kunsthandwerker gibt es viel zu sehen