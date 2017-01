Bisingen/Berlin Prinz Georg Friedrich bei Filmpremiere

Eigentlich ist der Kinostart des Films in Deutschland erst am Donnerstag, 23. Februar. Am vergangenen Sonntag wurde der Film bei seiner Deutschlandpremiere den geladenen Gästen in der Astor Filmlounge in Berlin vorgestellt. Mit von der Partie: Der Hausherr der Burg Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen.

Der Film mit den Hauptdarstellern Dane DeHaan, Mia Goth und Jeremy Isaacs besteche durch "seine visionäre Bildsprache, meisterhafte Inszenierung und eine unter die Haut gehende Geschichte, die den Zuschauer bis zum Schluss fesselt", heißt es in einer Pressemitteilung der 20th Century Fox, die den Film vertreibt. Der Regisseur Gore Verbinski ist besonders bekannt für seine "Fluch der Karibik"-Filme mit Johnny Depp und den Horrorfilm "Ring".

"A Cure for Wellness" wurde außer auf der Außenanlage der Burg auch im Studio Babelsberg in Potsdam, in den Heilstätten Beelitz (Brandenburg) sowie im Freihafen Hamburg gedreht.