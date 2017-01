Bisingen Bald trockene Füße auf dem Festplatz

Bisingen-Zimmern. Den Änderungen des Bebauungsplanes Festplatz stimmten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu. Der Zimmerner Ortschaftsrat hatte der Änderung bereits in seiner Sitzung am Montag grünes Licht erteilt.

Ziel des Zimmerner Musikvereins ist es, im Bereich hinter dem Musikerheim einen trockenen und stabilen Platz für Festzelte und Parkfläche für Besucher zu schaffen. Auf einem rund 800 Quadratmeter großen Stück der Fläche zwischen Vereinsheim und Festplatz möchte der Musikverein zu diesem Zweck einen naturnahen Schotterrasen einbauen. Bisher, so beschrieb Bürgermeister Roman Waizenegger das Problem, habe der Platz keine Drainage. Beim Sommerfest des Musikvereins sei der Zimmerner Platz dann oft sehr feucht geworden.

Unter artenschutzrechtlichen Kriterien wurden keine Einwände gegen das Vorhaben geäußert. Die im Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 ursprünglich für Stellplätze vorgesehene Fläche bleibt dafür als Grünfläche erhalten.