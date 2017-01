Bisingen Auto brennt vollständig aus

Der Fahrer einer älteren Mercedes A-Klasse wurde gegen 12 Uhr von Hinterherfahrenden auf Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Der Fahrer stoppte gerade noch rechtzeitig: Ehe er und seine Beifahrerin sowie der mitreisende Hund sich versahen, stand das Fahrzeug schon in Flammen. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Ob Schäden an der Fahrbahn entstanden, wird derzeit noch geprüft.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Die verständigte Feuerwehr Bisingen war für das Löschen zuständig. Sie war mit mehr als 20 Mann vor Ort.

Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Derzeit laufen noch die Bergungsmaßnahmen vor Ort.