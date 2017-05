Bisingen Aufgeregt vor dem Bundeswettbewerb

Chiara spielt seit fünf Jahren Klarinette und wird in zwei Ensemble-Auftritten ihr Können beweisen müssen. Etwa 50 Minuten übt die Zwölfjährige täglich auf ihrem Instrument. Ein- bis zweimal die Woche fährt sie zu ihrem Klarinetten-Lehrer Rudolf Mauz nach Tübingen. Im Vorfeld zum Bundeswettbewerb hat die Wessingerin weiter fleißig geübt und extra noch einen Kammermusikkurs in Trossingen absolviert.

Am Sonntag, 4. Juni, um 9.50 Uhr tritt sie im Ensemble gemeinsam mit Cecilia Kaiser aus Tübingen (Oboe) und Desiree Krems aus Reutlingen (Fagott) an. Am Montag, 5. Juni, ebenfalls um 9.50 Uhr, spielt sie als Klarinettenduo mit Anton Betz aus Mössingen. Die Auftrittszeit beträgt zehn bis 20 Minuten und die jungen Musiker müssen dabei in ihrem selbst gewählten Vorspielprogramm zwei verschiedene Stilepochen abdecken, erklärt Chiaras Vater Bernd Holtmann.

In Paderborn wird es während des Wettbewerbs vor jungen Musikern und ihren Unterstützern nur so wimmeln. Die Familie Holtmann hat sich eine Ferienwohnung genommen, "die Hotels sind alle total ausgebucht", sagt Bernd Holtmann. In den acht Wettbewerbstagen werden insgesamt 27 Institutionen in Paderborn ihre Türen öffnen, in ihren Sälen und Aulen finden die rund 1400 Wertungsspiele statt. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch veröffentlicht werden.

In den 54 Jahren seines Bestehens haben mehr als eine dreiviertel Million Kinder und Jugendliche an "Jugend musiziert" teilgenommen. Unzählige Male debütierten hier junge Musik-Talente, die heute zum Teil international bekannte Stars sind. Wer teilnehmen möchte, muss Sänger oder Instrumentalist im Schüleralter sein und darf noch nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Die Altersgrenze ist 21 Jahre, in den Gesangs-Kategorien 27 Jahre.

Die Nervosität vor dem Wettbewerbs-Auftritt ist ziemlich groß

Schon vor dem Landeswettbewerb hatte Chiara im Gespräch mit unserer Zeitung gestanden, dass sie vor den Wettbewerbsauftritten extrem nervös ist. "Ich sterbe da immer fast", hatte sie damals gescherzt. "Sobald man auf der Bühne steht, geht es dann wieder."

Die Konkurrenz in Paderborn wird groß sein. "Da weht wirklich noch mal ein ganz anderer Wind", sagt Bernd Holtmann. Ihr eigentliches Ziel, nämlich überhaupt beim Bundeswettbewerb antreten zu dürfen, hat Chiara aber immerhin schon geschafft.