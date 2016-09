Bisingen Auf der Suche nach den Vorfahren

Bisingen. Angefangen hat alles vor wenigen Wochen. In Bisingen trafen gleich mehrere Anfragen ein. Auf dem Rathaus, beim Heimatverein und auch bei den in der Gemeinde wohnhaften Familien mit dem Nachnamen Schell.

Eine junge Dame namens Lindsey Schell, 1979 in Amerika geboren, wohnhaft in Houston (Texas) ist seit zwei Jahren auf der Suche nach ihren Vorfahren. Dies waren Johannes Schell (geb. 25.9.1809 in Bisingen als Sohn von Matthias Schell und Franziska Mayer) und dessen Ehefrau Victoria Rager (geb. 12.5.1816 in Bisingen). Diese haben am 12.5.1834 in Bisingen geheiratet und sind mit ihren sechs Kindern, nämlich Brigitta, Francisca, Katharina, Petrus, Mathias und Barbara im Jahr 1846 nach Nordamerika ausgewandert. Dort bekamen sie nochmals vier Kinder. Lindsey Schell war in Begleitung ihrer Eltern Ivan und Ann Schell aus Louisville (Kentucky), ihrem Verlobten Kirk sowie Ute Mehlhorn aus Suhl/Thüringen, die als Reisebegleiterin und Dolmetscherin fungierte.

Am Dienstag fand nun der Empfang der Besucher im kleinen Saal der Hohenzollernhalle statt. Neben Vertretern aus den Vereinen haben sich auch einige Schells aus Bisingen (Elfriede, Hubert, Thekla Schellinger und Angela Schreijäg – deren Mutter war eine geb. Schell) zu diesem Event eingefunden. Sie sind über Nebenlinien mit den Schells aus den USA verwandt.