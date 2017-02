Bisingen Auch ein Narr geht in die Kirche

Für die musikalische Gestaltung des Bisinger Gottesdienstes sorgte traditionell der Musikverein Bisingen unter Leitung von Jürgen Frey. Parallel zur geistlichen Literatur kamen auch der Bisinger Narrenmarsch, "Laudato Si", "A Whiter Shade of Pale", "Run", das Hohenzollernlied und "I Will Follow Him" zum Vortrag.

Trotz Fasnetsstress sind die Bisinger Musiker nicht müde

Aber auch die aus dem Gotteslob von den Besuchern gesungenen Lieder wurden vom Musikverein musikalisch begleitet. Die Musiker ließen sich trotz Fasnetstress keine Müdigkeit anmerken, im Gegenteil die Akteure musizierten erstklassig, weshalb sie auch von den Kirchenbesuchern viel Applaus erhielten.