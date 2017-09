Bisingen An Luthers Tafel geht es lustig zu

Bisingen. Die Spaltung in Katholiken und Protestanten vor 500 Jahren habe nicht nur theologisch Folgen gehabt, erklärte Pfarrer Ulrich Günther, in seiner Begrüßung, auch die gesamte Gesellschaft habe sich dadurch verändert. Musik, Kunst, Wirtschaft und Soziales, Sprache, Recht und Politik –­ auf all das habe die Reformation Einfluss genommen.

Das Interesse an dem Abend war so groß, dass schon im Vorfeld alle Eintrittskarten verkauft waren. Die Halle war restlos gefüllt. An den herbstlich geschmückten Tischen wurden die Gäste zurückversetzt ins Mittelalter.

"Tafeln wie im Hause Luther" war das Motto, und so wurde natürlich auch Essen im Stil der damaligen Zeit serviert, zubereitet von Gisela Sehr, Hans-Peter Lauer, Stefan Tauber, Sabine Saal, Margrit Stein und Inge Bächtle. Aus dem Holzfass wurde frisches Bier gezapft, Wein gab es auch. Luther und seine Weggefährten waren schließlich keine Kostverächter. Statt mit den Händen, wie in früheren Zeiten üblich, wurde diesmal allerdings mit Gabeln gespeist. Musikalisch griffen Harfenspezialistin Atsuko Sawada-Kleinmann und der Sänger Reinhold Holder die mittelalterliche Stimmung auf.