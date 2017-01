Bisingen Als man zum Milchkaufen Schlange stand

Thekla Schellinger, seit 30 Jahren Mitglied im Heimatverein, war dort von 1950 bis 1968 Verkäuferin. Zuvor waren es Friedrich Haug und Maria Haspel, während Alfons Binder als Rechner tätig war. Betreiber war die Milchverwertungsgenossenschaft.

Kuhhalter waren damals verpflichtet, die Anzahl ihrer milchspendenden Kühe anzugeben, daraus wurde errechnet, wie viel Liter Milch davon abgegeben werden mussten. Tag für Tag in den Abendstunden wurde die Milchsammelstelle in der Klingenbachstraße geöffnet. Thekla Schellinger kann sich noch erinnern, wie die Bisinger Bauern morgens und abends ihre Milch anlieferten, in den besten Zeiten bis zu 200 Liter pro Tag.

Als die Steinhofener Molkerei geschlossen wurde, wurde auch Milch aus dem Nachbarort in Bisingen angeliefert. Untergebracht war die einstige Molke im Erdgeschoss des Gebäudes Klingenbachstraße, der heutigen Praxis Reha-Fit von Katharina Willing. Einst befanden sich sogar das Bisinger Rathaus sowie das Geschäft von Elektro-Göbel in jenem Haus. Mitte der 30er-Jahre diente es als Heim für die Hitlerjugend. Im Zuge der Ortskernsanierung vor etwa 35 Jahren wurde das Haus abgerissen.