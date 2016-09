Bisingen Als der Soldat über dem Bienenstand landete

Allerdings, und dazu kam noch, dass der Fallschirmspringer, es handelte sich um einen jungen Kanadier, eine lustige Anekdote herbeiführte. Interessant war nämlich, dass mein Ehne Mattheis immer einen Bienenstand hatte, daneben stand ein großer Apfelbaum. Der Fallschirmspringer hatte das Pech, dass er direkt im Baum landete und über dem Bienenstand hing.

Da hat er bestimmt einige Stiche abbekommen?

Die Bienen fielen über ihn her und haben ihm das Gesicht zerstochen. Das war aber kein Drama, denn nach einer Weile kam mein Ehne mit der Bienenpfeife, weil er den Absprung beobachtet hatte.

Weiß man, wo das abgeschossene Flugzeug hinfliegen wollte und was mit den Fallschirmspringern geschehen ist?

Meines Wissens waren die Abspringer wohl der Ansicht, sie seien schon in der Schweiz. Sie haben sich wohl verflogen und sind dann unter deutschen Beschuss gekommen. Die drei Fallschirmspringer, die in Thanheim herunterkamen, wurden dann in die Arrestzelle des Rathauses gebracht. Kurze Zeit später kam ein deutscher Offizier vom Flugplatz Bisingen und nahm sie offiziell als Gefangene mit einem Auto mit. Ein vierter Abspringer landete meines Wissens in Bisingen.

Aus der Ortschronik von Blanda Fecker wissen wir, dass um die Mitte des April 1945 ein Zug deutscher, überwiegend junger Soldaten zur Verteidigung Thanheims am Aufgang der Alb in Thanheim Stellung bezog. Was hat sich genau zugetragen?

Die Soldaten waren im Schulhaus einquartiert. Karabiner erhielten sie während der Einquartierung. Es waren neue Gewehre, die Holzschäfte und Kolben waren noch nicht lackiert und ohne Trageriemen. Irgendwie haben die jungen Soldaten dann im Flecken Garbenseile organisiert, die sie an den Gewehren festmachten, um sie umhängen zu können.

Als sich die Franzosen näherten, verließ die deutsche Einheit Thanheim und wich über die Stichstraße Richtung Onstmettingen weiter zurück. Wie ging das vonstatten?

Bevor die Einheit abrückte, wollten sie eine Panzersperre bei der Kirche errichten. Den genauen Hergang habe ich nicht gesehen, kenne ihn jedoch aus den damaligen Gesprächen. Der befehlshabende Einheitsführer, ein Leutnant, habe kurzerhand, vom Hof beim Gasthof Rössle, mit einer Panzerfaust auf den links des Kirchenportals stehenden Kastanienbaum geschossen. Der Baum fiel zur Hälfte auf die Straße. Außerdem riss das Geschoss ein großes Loch in die Kirchenwand links vom Portal. Dies war natürlich ein sinnloses Unternehmen, genauso wie die Brückensprengung. Die fehlende Brücke konnte von den anrückenden Franzosen und Amerikaner einfach über den Brühl umfahren werden.

Kommen wir nun zur Einnahme Thanheims durch die Amerikaner. Wie haben sie das damals erlebt?

Die Amerikaner fuhren mit gepanzerten Fahrzeugen und Jeeps mit Maschinengewehren vorne auf dem Führerhaus in unser Dorf ein. Dabei waren auch größere Lastwägen. Zu der Zeit hatten deutsche Einheiten Thanheim längst geräumt. Beim Rathaus machten sie Halt. Zwei drei Soldaten gingen aufs Rathaus, vermutlich für die Übergabeformalitäten. Von den anderen, meist 20- bis 30-jährigen Soldaten, bekamen wir Kinder Bonbons, Kaugummi und Schokolade. Die Amerikaner blieben nicht lange. Die Kolonne fuhr weiter Richtung Onstmettingen, musste aber wegen der gesprengten Brücke umkehren.

Wie ging es mit den Besatzern nach dem offiziellen Ende des Krieges im Mai 1945 weiter ?

Thanheim gehörte ja nach der Kapitulation zur französischen Zone. Natürlich unterlagen wir nun den Regeln der Sieger. Zum Siegerrecht gehörten die Requisitionen. Requisition bedeutete im militärischen Sinne die Beschlagnahmung von zivilen Sachgütern für Heereszwecke. Alle Waffen, Radiogeräte, Fotoapparate, und Ferngläser mussten abgegeben werden. Die Kreisgrenzen duften nicht überschritten werden, dafür war ein Passierschein erforderlich. Ausgangssperren wurden verhängt. Das Hamstern wurde zum Volkssport.

Gab es in Thanheim auch Kampfhandlungen?

Meines Wissens nicht. Irgendwann gab es ein paar Gewehr-Einschüsse, die im Ort bekannt wurden, z.B. am Haus von dem bekannten Maurer Josef Kanz. Verletzt wurde aber niemand.

Wie verhielten sich die französischen Besatzer in Thanheim?

Zu Beginn beschlagnahmten die Franzosen ihr Essen bei den Bauern. Vor allem Eier, Hühner, Hasen, Kartoffeln und Milch mussten die Bauern den neuen Machthabern abgeben. Später war der Bauernführer von Thanheim für das Requirieren der Verpflegung zuständig. Einmal musste eine Sau gmetzged werden. Dazu holten die Franzosen den Schairer-Seppel, der war ja Metzger. Nach meiner Kenntnis haben die Franzosen nicht gestohlen. Sie haben die Dinge organisiert und beschlagnahmt. Für die Thanheimer Bevölkerung war das natürlich gleichbedeutend mit Stehlen.

Wie war das Miteinander mit den Franzosen in der Besatzungszeit?

Ich war damals ein junger Bub und mir wurde später einiges erzählt. Die Frauen haben wohl immer Angst gehabt, es kämen Marokkaner. Es sind aber keine Marokkaner mehr gekommen. Nur bei den Durchfahrenden waren jede Menge Marokkaner dabei. Dabei hat es wohl auch unschöne Übergriffe gegeben, die ich persönlich aber nicht bezeugen kann. Die Franzosen waren teilweise in Privathäuser einquartiert, Die Familien durften in ihren Häuser bleiben, mussten jedoch bestimmte Zimmer räumen. Die stationierten Franzosen haben sich meines Wissens immer korrekt verhalten.

Die Fragen stellten Karl und Gerhard Dehner.