Bisingen Alle packen an für Mountainbike-Trail

Gefragt sind nun alle Mountainbiker, Jugendliche, Interessierte und Sportbegeisterte, um den Bisinger Mountainbike-Trail aktiv mitzugestalten. Durch kreative Ideen und Eigenleistung soll der Trail seine ganz eigene, unverwechselbare Note erhalten.

Die Gemeinde lädt alle, die sich beteiligen wollen, zur Besichtigung der Waldfläche in Thanheim am Freitag, 1. Dezember, um 13.30 Uhr ein. Treffpunkt ist bei der Bodensee-Wasserversorgung in Thanheim (Gäberswang-Gewann 1).

Für alle Interessierten findet im Anschluss eine Begehung des bereits bestehenden Single-Trails in Balingen-Weilstetten statt.

Wer mitkommen möchte, sollte sich telefonisch bei Melanie Männing anmelden, telefonisch unter 07476/ 89 61 13 oder per E-Mail unter Melanie.Maenning@bisingen.de.