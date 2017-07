Bisingen A Cure for Wellness beim Open-Air-Kino

Seit Jahren schon locken die Open-Air-Kinonächte auf der Burg immer im Juli massenweise Besucher auf den Zoller. Zwei Tage lang wird dabei der Innenhof der Burg zum Freiluft-Kinosaal – inklusive Popcorn.

Dieses Jahr wartet auf die Besucher ein besonderes Schmankerl: Am Freitag, 7. Juli, zeigen die Veranstalter von den Zollernalb-Kinos und der Burg Hohenzollern den Thriller "A Cure for Wellness", der im Sommer 2015 teilweise auf der Burg gedreht wurde. Den unheimlichen Film in seiner Originalkulisse zu sehen, dürfte für die Besucher extra spannend werden.

Im Film geht es um einen aufstrebenden Wallstreet-Angestellten (Dane DeHaan), der in die Schweizer Alpen entsendet wird, um seinen Boss zurück zu bringen, der sich dort in einem Sanatorium – im Film die Burg – kuriert. Doch kurz nach seinem Eintreffen in dem Wellness-Resort verschwindet sein Chef und er selbst begreift, dass die merkwürdige Wellness-Einrichtung nicht das ist, was sie nach außen hin scheint.