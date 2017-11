Bisingen. Am Montagnachmittag hat die Verkehrspolizei auf der B 27 bei Bisingen einen aus Polen stammenden Autofahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Der 21-Jährige wurde in Höhe der Wessinger Senke kontrolliert. Mit einem Drogentest war der Mercedes-Fahrer einverstanden. Der Test zeigte THC und Amphetamin an. Der junge Mann räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Bußgeldstelle beim Landratsamt legte ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro fest, das der Mann gleich zahlen musste.