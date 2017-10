Bisingen 150. Geburtstag der Burg Hohenzollern

Vier Tage lang wurde das 150-jährige Bestehen der dritten Burg auf dem Zollerberg gefeiert. Glamouröser Höhepunkt war am Montagabend der Festakt für geladene Gäste im Grafensaal.

Im Burghof wurden die Gäste bereits vorab vom Chor Cantus Iuvenis mit dem Hohenzollernlied begrüßt.Die musikalische Umrahmung des Abends im Grafensaal übernahm der Chor der Stiftung Plural Arts International unter Leitung von Todd Fletcher. Der Chor wurde extra für das Jubiläum auf der Burg zusammengestellt. Nach nur zwei Tagen Probe war es der erste Auftritt der Jugendlichen zusammen, die sowohl aus Baden-Württemberg als auch aus Berlin, Syrien, dem Irak und Afghanistan stammen.

Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen begrüßte die Besucher. 150 Jahre, so sagte er, seien eine lange Zeit – aber eben auch gar nicht so lange. "Meine Zwillinge haben mir vorgerechnet, dass ich auch schon ganz schön alt geworden bin, dabei bin ich erst 41". Trotzdem seien allein in seiner Lebenszeit bereits 12,3 Millionen Besucher auf der Burg gewesen und gleichzeitig ein zweistelliger Millionenbetrag in den Erhalt der Burg geflossen.