Billard Beim Snooker ist Köpfchen gefragt

Es herrscht Stille und Konzentration. Die Spieler benehmen sich fair und sind chic gekleidet. Die Partien finden wie in einer Parallelwelt zur heutigen Gesellschaft statt, in der immer alles noch schneller gehen muss und die Ellbogen ausgefahren werden. "Bei uns gibt es keine Hektik", sagt Andreas Gut. "Hier herrscht Entspannung – es ist ein Ruhepol." Gut ist 52 Jahre alt, Maschinenbauer und "besessen von Snooker". Sogar mit einem gebrochenen Bein hat er schon gespielt.

"Das Spiel ist wie eine Sucht", sagt er. "Wenn dich das Fieber einmal gepackt hat, lässt es dich nie wieder los." Wie oft er sich schon vorgenommen habe, das Queue an den Nagel zu hängen, weiß er nicht mehr. "Nur, dass ich jedes Mal kurze Zeit später wieder am Tisch stand." Der Wille, immer besser zu werden – und das "geile Gefühl", wenn er einen perfekten Stoß gemacht hat, treiben ihn an. "Snooker ist wie ein guter Krimi", sagt Gut. Die Anspannung der Spieler am Tisch ist enorm: "Du bist total fokussiert, befindest dich in einem Tunnel. Alles dreht sich darum, was gerade auf dem Tisch geschieht. Der Rest ist egal."

Es geht um Köpfchen

"Man verliert nur durch Fehler, und die macht man, wenn man – taktisch oder von der Konzentration her – nicht auf der Höhe ist." Siege finden ausschließlich im Kopf statt. Deshalb wiederholen die Spieler ein und denselben Stoß so lange, bis er in Fleisch und Blut übergeht. Snooker ist Millimeterarbeit und Perfektion. Das Frustrationspotenzial ist riesig. "Es kommt nicht immer auf die nächste Kugel an. Man muss drei oder vier Kugeln vorausdenken – wie beim Schach auf einem Billardtisch", gerät Andreas Gut ins Schwärmen. Und wenn ein Zug nicht klappt, brennen sogar einem Gentleman die Sicherungen durch. "Es ist schon vorgekommen, dass Queues durch den Raum geflogen sind", erinnert er sich – und kann sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. Ansonsten ist Fairness das A und O. "Das ist ein Teil von unserem Gentlemans-Agreement", sagt Gut scherzhaft. Er steht dafür, wie vielleicht kein anderer. Vor einigen Jahren hat er das Finale der deutschen Meisterschaft verpasst, weil er ein Foul zugab, das außer ihm niemand gesehen hat. Mit dem Ärmel hatte er eine Kugel gestreift. "Auf diese Art das Finale zu erreichen, wäre es nicht wert gewesen."