Biberach Solidarität aller Bauern gefordert

Nachdem im April 2015 EU-weit die Abschaffung der Milchquote beschlossen worden war, fiel der Milchpreis zeitweise bis unter 20 Cent pro Liter. In der Folge beschloss die EU-Kommission zwei Hilfspakete zur Unterstützung der Bauern. Als Gegenleistung wird den Milchbauern eine "Milchmengendisziplin" abverlangt.

"Endlich hat sich in der Politik die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Milchmenge den Preis beeinflusst", so BDM-Kreisteamleiter Stefan Lehmann. "Seit zehn Jahren führen wir mit viel Engagement unsere Protestaktionen durch. Jetzt ist endlich ein Wechsel in der Ausrichtung der EU-Agrarpolitik erkennbar. Nur schade, dass es so lange ging und dadurch viele Bauern aufgegeben haben", spielte er auf die laut BDM immer noch prekäre Lage vieler Milcherzeuger an.

Referent Martin Häußling, Mitglied des Europaparlaments und dort agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, ist selbst Milchbauer aus Hessen und kennt daher die Nöte und Sorgen der versammelten Zuhörer. "Die Hoffnungen der EU-Kommission auf goldene Zeiten haben sich zerschlagen", sagte er. Mit Förderprogrammen habe man die Bauern EU-weit dazu angeregt, ihre Betriebe zu vergrößern und mehr Milch zu produzieren. Ziel sei gewesen, den Weltmarkt zu bedienen – allen voran den russischen und chinesischen Markt. Spätestens nach den Russland-Sanktionen hätten sich diese Hoffnungen allerdings in Luft aufgelöst.