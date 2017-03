Beuron Seltenes Erlebnis: das leise "Buhu"

Beuron. Lauschend hat Ute Raddatz vom Naturschutzzentrum Obere Donau eine Hand hinter die Ohrmuschel gelegt, Naturpark-Ranger Markus Ellinger richtet mit ruhigen Bewegungen sein Spektiv in Richtung Felsen aus. Von dort ist ein sanftes "Buh" zu hören gewesen. Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium, justiert sein Fernglas, als ein zweiter, hellerer Ruf zu hören ist. "Das ist ein Pärchen", sagt er leise. Der gelernte Biologe, Ornithologe und tätige Politiker strahlt, wie ebenso der Ranger, übers ganze Gesicht, denn das Orten von gleich zwei der Großeulen ist ein echter Glücksfall.

Hoch oben vom einem Donaufelsen erhebt sich ein großer Vogel und gleitet lautlos in der Dämmerung auf die andere Seite der Donau. "Massiger Körper, verhältnismäßig kurze Flügel, das ist ein Uhu", befindet Ellinger. Die Menschen-Gruppe, die am frühen Abend vom Haus der Natur auf schmalen Pfaden entlang der Donau unterwegs ist, nimmt aktiv am "Uhu-Verhör" teil. "Verhör deshalb, weil man den nachtaktiven Uhu selten sieht, aber in der Regel gut hört", erläutert Ute Raddatz. "Von diesem Verhör erhoffen wir uns aktuelle Daten zum Uhubestand im Donautal."

Rund 60 Personen aus unterschiedlichen Organisationen wie Forstamt, Naturschutzbehörden, AG Wanderfalkenschutz, Naturschutzbund, Schwäbischer Albverein, Bergwacht, Kletterver­-bände und private Forstver­-waltungen sind an diesem Donnerstagabend im Einsatz. Bernhard Obert, Leiter des Umweltamts im Landratsamt Sigmaringen, ist mit dabei. Eingeteilt in Bezirke gehen die Teilnehmer auf die Pirsch, um an verschiedenen Stellen Horchposten zu beziehen. Ellinger hat neben dem Spektiv – ein Beobachtungsfernrohr – auch Stift und Block dabei, um den genauen Standort der auditiven Wahrnehmung zu registrieren. Mehrfach ist während der Exkursion der für einen so großen Vogel erstaunlich leise Ruf des Uhus zu hören.