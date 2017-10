Beuron Rund ums Ave Maria

Beuron. Das Männervokalensemble gibt in der Abteikirche zu Beuron ein Marienkonzert. Seit vielen Jahren schon gehört das Marienlob zum festen Repertoire des Männervokalensembles. Da in diesem Jahr ein großes Frühlingskonzert im Leopold-Saal in Sigmaringen auf dem Programm stand, an welches sich viele Konzertbesucher erinnern, wurden die Mariengesänge nun in den Rosenkranzmonat Oktober verschoben.