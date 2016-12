Basketball Wiha Panthers zünden Offensivfeuerwerk

Zu Beginn des Spiels taten sich die Panthers noch schwer. Die "Sun Kings" hatten in Adrian Kuyinu den überragenden Spieler der Anfangsphase. Während die Gäste den Ball gut bewegten, fanden die Raubkatzen wenig Zugriff in der Verteidigung. In der Offensive lief es über die gesamte Spielzeit hingegen sehr ordentlich. Zunächst war Edin Alispahic der wichtigste Faktor im Angriff. Mit fortdauernder Spieldauer kam auch das übrige Team stark ins Spiel. Tabari Perry dominierte mit 14 Rebounds die Bretter, die Schützen warfen sich mehr und mehr warm. Dabei überragte Nikola Fekete, der sechs seiner acht Dreierversuche verwandelte und zudem mit fehlerloser Freiwurfquote und zwei Ballgewinnen zum Matchwinner avancierte.

Als das Spiel knapp zwei Minuten vor dem Ende bereits vorentschieden war, folgte die Schrecksekunde des Abends. Der erneut starke Spielmacher Jaka Zagorc kam aus dem Tritt und verdrehte sich auf dem stumpfen Boden das Knie (siehe auch Korb-Geflüster).

Auch die Gäste wünschten Zagorc umgehend gute Besserung. "Er ist ein herausragender Spieler. Hoffentlich wird er bald wieder gesund", betonte Saarlouis-Manager Hanno Mouget, der mit dem eigenen Team zufrieden war. "Wir entwickeln uns spielerisch deutlich weiter und waren lange gut im Spiel."