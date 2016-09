Basketball Wiha Panthers VS wollen den Titel

Auch Coach Alen Velcic, der nach seiner Rückkehr zu den Panthers vor einigen Jahren nun schon wieder in seine sechste Saison mit Schwenningen geht, zeigt sich zuversichtlich. "Wenn die Jungs gesund bleiben, können wir die Meisterschaft holen. Es wäre nach dem dritten und dem zweiten Platz von uns in den Vorjahren die logische Folge und der nächste Schritt, den wir schaffen wollen." Der Grund für seinen Optimismus? "Von der Körpergröße haben wir zugelegt. Wir haben personell durch den breiteren Kader mehr Optionen als im vergangenen Jahr, und wir haben tolle Charaktere in unserem neuen Kader." Neuzugang Darisu Pakamanis fühlt sich schon nach wenigen Wochen "richtig glücklich" bei den Panthers – für den neuen, starken Defense-Spezialisten Tabari Perry gibt es mit dem Team nur ein Ziel: "Wir wollen den Titel holen."

Routinier Samba Thiam, die Identifikationsfigur schlechthin bei den Schwenningern, will sich mit seinen 40 Jahren noch den "Traum erfüllen, mit dieser Mannschaft den Aufstieg in die ProB zu schaffen". Interessant war auch, was Center Edin Alispahic bei der Spielervorstellung betonte: "Ich bin auch wegen der tollen Fans hier geblieben."

Mit dem Gastspiel bei SG Saarlouis beginnt für die Panthers am Samstag das Unternehmen "Titelgewinn".