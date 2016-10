Basketball Wiha Panthers sind inzwischen die Gejagten

Zwei Sorgenkinder. Center Edin Alisphahic hat sich gegen Karlsruhe eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen und wird vielleicht am Samstag beim Gastspiel der Neckarstädter in Heidelberg pausieren. Der im Sommer neu gekommene Center Davor Barovic soll sich nach den Vorstellungen seines Trainers weiter steigern und wird auch mehr Einsatzzeiten erhalten. "Davor hat so viel Potenzial. Ich werde ihm helfen, dass er dieses noch mehr ausschöpft", so Alen Velcic.

Immer mehr Zuschauer. Die Panthers ziehen zu ihren Heimspielen immer mehr Zuschauer an. Bei der Saisonpremiere gegen Tübingen waren es 700 – am Samstag gegen Karlsruhe schon 800. Die Traummarke der Panthers in dieser Saison liegt bei 1000.