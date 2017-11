Basketball Wiha Panthers: Defense ist nicht zu knacken

Dabei sah es bis zur Halbzeit so aus, als ob der 1. FC Kaiserslautern es am Sonntagabend richtig spannend machen könnte. Die "Roten Teufel" waren in den ersten 20 Minuten mit den Panthers auf Augenhöhe und lagen zum Pausenpfiff nur mit vier Punkten zurück (41:45). Acht Mal wechselte die Führung in dieser Zeit hin und her. Erst als Boyko Pangarov Ende des dritten Viertels mit einem Korbleger die Anzeigetafel auf 58:47 stellte, gingen die Panthers das erste Mal mit mehr als zehn Punkten in Führung.

Die Panthers traten gegen Kaiserslautern erstmals seit der Verletzung von Center Christian Behrens wieder mit einer Zehner-Rotation an. Die 400 Zuschauer auf dem Deutenberg bekamen die Kostprobe von Neuzugang Aron Walker, der 13 Minuten spielen durfte und sechs Punkte erzielte. Auch Nikola Fekete und Kosta Karamatskos waren wieder mit dabei.

Nach der Halbzeitpause liefen die Panthers dann zu gewohnter Defensivstärke auf und ließen insgesamt nur noch 18 Punkte zu. Auf der anderen Seite des Courts fielen endlich auch wieder die Dreier. Acht von 19 Versuchen (knapp 40 Prozent) von außen fielen durch den Ring. Hier lieferte vor allem Boyko Pangarov mit drei (von vier) Distanzwürfen eine starke Vorstellung ab. Top-Scorer war wieder einmal Rasheed Moore mit 23 Punkten. Dazu griff er sich elf Rebounds und schaffte erneut ein "Double-Double". Wiha Panthers VS: Nikola Fekete (8 Punkte/2 Rebounds/2 Assists), Sergey Tsvetkov (15/2/4), Jaka Zagorc (5/4/3), Aron Walker (6/3/0), Davor Barovic (2/6/1), Boyko Pangarov (17/1/1), Torben Tönjann (2/1/0), Kosta Karamatskos (6/5/3), Rasheed Moore (23/11/3), Darius Pakamanis (3/1/0).