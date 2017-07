Basketball Wiha Panthers: Zweite Saison mit Davor Barovic

Damit geht der 2.12 Meter große Slowene in seine zweite Saison beim amtierenden Regionalliga-Meister. Nach dem Abgang von Kapitän Edin Alispahic soll der Center in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen. In der vergangenen Saison machte Barovic vor allem in der Offensive einen großen Schritt nach vorne. "Wir freuen uns, dass Davor bei uns bleibt. Er hat sehr gute Anlagen und kann, wenn er den gleichen Aufwand betreibt, mindestens genauso gut werden wie Edin Alispahic", sagt Coach Alen Velcic.

Barovic ist allein durch seine Körpergröße ein sehr unangenehmer Spieler, sehr athletisch und schnell auf den Beinen. "Wir müssen mit ihm noch daran arbeiten, dass er sich nicht mehr so viele Fouls anhängen lässt", sagt Velcic.