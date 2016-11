Basketball Wiha Panthers beißen sich am Ende durch

Überraschend waren an diesem Spieltag – dies ist für die Panthers ein kleiner Vorteil – die Niederlagen der Mitfavoriten SG Koblenz (72:76 in Saalouis) und des SC Karlsruhe (87:90 in Limburg).

Die Panthers hatten am Sonntagabend zu der für sie ungewöhlichen Spielzeit in der Deutenberghalle vor 650 Zuschauern viel Arbeit, um die Fellbacher letztendlich in die Knie zu zwingen.

Bei den Schwenningern fielen der erkältete Spielmacher Nikola Fekete aus – Chefcoach Alen Velcic musste sich aufgrund eines parallelen Termins von Boyko Pangarov an der Linie vertreten lassen.