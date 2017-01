Basketball Panthers sind reif für den Titel

Die Panthers haben in Karlsruhe auf jeden Fall gezeigt, dass sie in dieser Saison reif für den Titel sind. Es war der erste Sieg der Doppelstädter beim SC Karlsruhe – und der war verdient. "Unser Spielplan ging voll auf", sagte Velcic, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war. Die Panthers zeigten eine dominante Vorstellung und führten alle Statistiken an. In der Defense ließen sie den Top-Scorern und starken Schützen des Gegners – Miguel Cardoso (17 Punkte) und Luka Drezga (16) – keinen Platz zur Entfaltung. Auch Center Denis Vrsaljko war bei Edin Alispahic (17) und Co. gut aufgehoben. Und so erzielten die Karlsruher – eigentlich eines der offensivstärksten Teams der Liga – nur 50 Punkte aus dem Spiel heraus. Dazu kamen 19, die sie von der Freiwurflinie erzielten.

In der Offensive lieferten die Panthers zudem eine ausgeglichene Teamleistung ab. Mit Edin Alispahic, Tabari Perry, Davor Barovic, Nikola Fekete und Sergej Tsvetkov scorten fünf Spieler zweistellig. Die Karlsruher konnten in der Defense im Eins-gegen-Eins mit der individuellen Qualität der Panthers nicht mithalten. Als sie auf eine Zonen-Verteidigung umstellten, bekamen sie die Raubkatzen besser in den Griff. Doch an diesem System hielten sie nur phasenweise fest. Panthers: Kristiyan Borisov (1 Punkt/1 Rebound/1 Assist), Darius Pakamanis (5/0/2), Samba Thiam (1/0/1), Sergey Tzvetkov (11/2/2), Jaka Zagorc (7/4/6), Nikola Fekete (18/1/2), Davor Barovic (10/3/0), Aljosa Remus (0/0/0), Boyko Pangarov (0/0/0), Tabari Perry (13/9/3) und Edin Alispahic (17/11/2).