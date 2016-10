Basketball Panthers-Fans verwandeln Halle in Hexenkessel

Zum ersten Mal mit dabei ist Student Sven Jung. "Das ist ja der absolute Wahnsinn hier", zeigt er sich begeistert, als er in der Halle zwischen den Fans steht. So etwas kenne er bisher nur von den Eishockeyspielen der Wild Wings.

Es wird dunkel, die beiden Panthers-Einheizer sorgen mit ihren Trommeln für die richtige Spannung. Unter riesigem Beifall ruft Hallen- und Panthers-Sprecher Matthias Busse die Spieler auf – Gänsehautstimmung macht sich in der Halle breit.

Eine letzte Teambesprechung mit Trainer Alen Velcic, dann startet das Spitzenspiel, das die Schwenninger Basketballer von Beginn an dominieren. Laute Wiha-Panthers-Rufe wechseln sich mit Trommeleinlagen ab. Bereits nach dem ersten Viertel steht es 33:18 für die Heim-Mannschaft.

Sich das Spiel der Schwenninger Sportkollegen nicht entgehen lassen wollen Uli Kohler und Matthias Kloiber, Eishockeyspieler der Fire Wings. Durch Kontakte beider Mannschaftstrainer sei die Kooperation zwischen Panthers und Fire Wings zustande gekommen, berichten sie. Und wie gefällt ihnen der Basketballsport? "Es ist wirklich spannend, aber nicht so körperbetont wie bei uns", meint Kohler.

Ende des zweiten Viertels: "Die anderen holen auf", sagt ein Fan, als er auf den Zwischenstand auf der Anzeige guckt – 55:38. "Jetzt gebt noch mal richtig Gas", feuert Hallensprecher Busse die Panthers an.

In der Pause strömen die Fans zum Imbiss. Seit mehr als 13 Jahren hilft Maria Del-Campo am Stand mit. Das Ehrenamt mache ihr viel Spaß, wenngleich die Arbeit an Spielen wie diesem anstrengend sei. Trotzdem freut sie sich über die steigende Resonanz beim Basketball: "Der Sport hat sich in Schwenningen gut entwickelt. Mittlerweile sind nicht nur die Wild Wings hier Thema – das ist gut so."

Nach der Pause müssen sich die Basketballer zunehmend bemühen, den Vorsprung weiter zu halten, zu viele Fehler und Unachtsamkeiten passieren den Panthers.20 Fans sind aus Koblenz mit dem Bus mitgereist und feuern die Gastmannschaft unter kräftigem Rufen immer wieder an. "Schließlich müssen wir gegen die Panthers-Fans ankommen", sagt Annika Kiefer. Bereits im vergangenen Jahr war sie mit ihren Schwestern in Schwenningen mit dabei, denn: "Die Stimmung hier kann man mit keinem anderen Spiel vergleichen."

Je kürzer der Punkte-Abstand, umso mehr verwandeln die Fans die Halle in einen Hexenkessel. 90:79 – so lautet schließlich der Endstand. Euphorisch feiern die Schwenninger Basketballer anschließend auf der Spielfläche – sich selbst und die Fans, die ein großes Stück zu diesem Sieg beigetragen haben.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben uns umgehört, welche Faszination der Basketballsport in Schwenningen mittlerweile auslöst:

Video vom Spiel: