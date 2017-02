Basketball Panthers erleben Fluch des Titeltraums

So bitter sie auch war, die 61:79-Niederlage im Spitzenspiel bei Verfolger SG Koblenz wurde für die Verantwortlichen der Wiha Panthers VS gestern zur Nebensache. "Es war in dieser Saison erst das zweite schlechte Spiel von uns", sagt Trainer Alen Velcic. Er nimmt die Schuld für die Niederlage auf seine Kappe: "Wir haben uns von den Titelträumen in den vergangenen Wochen blenden lassen – auch ich", sagt er. Doch damit sei nun Schluss: "Ab sofort gibt es für uns nur noch Basketball – nichts anderes."