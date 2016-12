Basketball KKK Haiterbach bleibt ungeschlagen

Die Möhringer allerdings hatten in Niklas Schüler auch einen treffsicheren Distanzschützen in Ihren Reihen. In die Pause ging es somit mit einer sehr knappen Führung des Gastgebers aus Haiterbach. "Wir hatten in Halbzeit eins so unsere Probleme in der Verteidigung. Diese haben wir in der Pause korrigiert", so Trainer Sascha Kesselring in seinem Pausenfazit.

Nach der Pause sahen die rund 400 Zuschauer in der Kuckuckshalle eine sehr entschlossene Heimmannschaft. Angeführt von Tim Burnette und Bozidar Bubalo wurde starker Druck auf die Angriffe der Gäste ausgeübt, wodurch viele Ballgewinne resultierten. Franko Filipovic wurde seinem Namen gerecht und war wieder einmal der Herr der Bretter. Dieses starke dritte Viertel brachte so eine 70:55-Führung.

Im letzten Viertel konnte die Mannschaft daran anknüpfen und das Ergebnis wuchs durch Tim Burnettes dritten Dreier auf zwischenzeitliche 82:62 an. Die volle Kuckuckshalle war danach schon in Feierstimmung. Haiterbach wechselte munter durch und verlor am Ende etwas den Spielfluss. Der sehr starke Gästeaufbauspieler Nico Hihn konnte noch einmal durch Distanztreffer Ergebniskosmetik betreiben, doch mehr war diesmal aus Sicht der Gäste nicht drin. Youngster Renato Stojcevic konnte mit zwei verwandelten Freiwürfen den Schlusspunkt in diesem guten Regionalligaspiel setzen.

Mit dem 93:79-Sieg bleibt der KKK Haiterbach weiterhin auf Rang fünf der Tabelle, allerdings rückte die Spitzengruppe nach der zweiten Niederlage vom ehemaligen Tabellenführer Kirchheim immer näher zusammen. "Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Möhringen war der erwartet unangenehme Gegner. Sie spielen sehr guten Teambasketball, was wir auch in der Vorbereitung gesehen haben. Im dritten Viertel haben wir unsere gute Defensivarbeit umgemünzt und den entscheidenden Schritt zum Erfolg gemacht. Unsere Ausgeglichenheit im Kader macht unsere Stärke momentan aus. Diesmal sind andere Spieler als zuletzt in den Fokus getreten", so ein zufriedener Sascha Kesselring. KKK Haiterbach: Tim Burnette (32/3), Franko Filipovic (20/3), Bozidar Bubalo (14), Slaven Ponjavic (10), Franko Koljanin (7/1), Olaitan Adeboyeku (6), Mario Maric (2), Renato Stojcevic (2), Michael Hägele, Christopher Ley.