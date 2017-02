Basketball Haiterbach zuhause eine Macht

Ohne die beiden Guards Tim Burnette und Michael Hägele fand der KKK etwas schleppend in die Partie. Vor allem, dass in der Vergangenheit oft diskutierte Thema Defence war zu Beginn kaum besser als in den letzten Spielen. Der zuletzt immer mehr überzeugende Marin Zelalija allerdings vollendete einige Angriffe zum 21:24 Spielstand. Franko Koljanin netzte zwei Dreier in Folge zum 30:27 ein, ehe Sven Töppich seine Farben mit 34:33 in Führung warf.

Dies war auch die letzte Führung der Gäste in diesem Spiel. Der wiedergenesene Victor Lopatin zeigte eine sehr ansprechende Leistung und mit acht Punkten hatte er zusammen mit Bozidar Bubalo einen großen Anteil an der 45:40 Pausenführung des KKK Haiterbach. "Im ersten Viertel waren wir wieder einmal viel zu Zahm. Im zweiten machten wir die Räume viel besser zu", so Trainer Sascha Kesselring.