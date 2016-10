Baseketball Wiha Panthers bleiben an der Tabellenspitze

Im dritten Viertel kam Karlsruhe noch einmal in echte Schlagdistanz, da die Panthers zwar über weite Strecken gut verteidigten, aber in der Offensive zu hektisch wurden. "Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen und nach Ballgewinnen zu hektisch nach vorne gespielt. Erst im Schlussviertel haben wir unsere Qualität gezeigt und das richtige Maß zwischen Fastbreaks und Setplay gefunden", meinte Trainer Boyko Pangarov.

In der Schlussphase zeigten die Panthers nicht nur eine bärenstarke Verteidigungsleistung, sondern auch Konsequenz in der Chancenverwertung. Karlsruhes Benjamin Kaufhold wehrte sich mit zwei Dreiern in Folge noch einmal nach Kräften, jedoch zeigte sich Nikola Fekete unbeeindruckt und konterte ebenfalls von der Dreierlinie. Angefeuert vom Publikum schraubten die Panthers den Vorsprung immer weiter nach oben. "Ein Sonderlob gebührt heute Jaka Zagorc, der nicht nur wegen seiner zehn Vorlagen toll Regie führte", gab Cheftrainer Alen Velcic zu Protokoll.

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Auftritt der Band "Karmatized" um Ex-Panthers-Star Kai-Uwe Kranz, der die Halle in der Pause auf Trab hielt.

Panthers: Darius Pakamanis (0 Punkte/3 Rebounds/1 Assist), Samba Thiam (13/3/1), Sergej Tzvetkov (6/4/0), Jaka Zagorc (12/3/10), Nikola Fekete (14/5/2), Davor Barovic (3/0/1), Aljosa Remus (5/6/0), Boyko Pangarov (3/0/0), Tabari Perry (12/8/1), Edin Alispahic (19/6/3) und Daniel Zacek (0/0/0).