Balingen Zwischen Trauer und Vorfreude

Unseren Weggang hatten wir mit einigen Freunden und engen Mitarbeitenden besprochen. Für die meisten Gemeindeglieder war es eine große Überraschung, damit konnte man nicht rechnen. Viele ältere Menschen sind traurig, sie haben Vertrauen gewonnen, manche Probleme haben ein offenes Ohr gefunden. Oft auch tätige Hilfe. Viele Jugendliche haben in den letzten Wochen Besuche bei mir gemacht, die offene Küchentür gefunden und gefragt, was denn nun aus Jugendarbeit und Jugendgottesdienst wird. Die finden das jetzt nicht so cool.

Im Rückblick: Worauf sind Sie besonders stolz? Was waren die Höhepunkte in Balingen?

Statt stolz zu sein, möchte ich eher über das sprechen, was gelungen ist. Da denke ich zunächst an die gemeindediakonischen Angebote "Essen und Mehr" und den Tafelladen. "Arme habt ihr allezeit", so steht es schon bei Mose, und Jesus hat das aufgenommen. Arm muss ja nicht nur materiell verstanden sein. Ich fand hier in Balingen immer Menschen, die sich mit mir auf den Weg gemacht haben, hin zu anderen Menschen. Ich war immer gut vernetzt und konnte Menschen zusammenspannen. Dass der Tafelladen, ja selbst sein Umzug mit großen Baumaßnahmen so gut über die Bühne ging und dass die Bürger Balingens und der Umgebung so dahinterstehen, freut mich besonders. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Stadt und der Landkreis das "Arme habt ihr allezeit" mit den Trägern des Ladens gemeinsam buchstabiert hätten.

Sie waren an vielen Stellen innerhalb der Gemeinde und in der Stadt engagiert. Freuen Sie sich darauf, künftig in Ihrer neuen Gemeinde in Flözlingen einen Gang runterschalten zu können – oder können Sie das vielleicht gar nicht?

Sicher habe ich mich für diese Stadt engagiert. Ein Kommentar im Schwarzwälder Bote online hat das auch gewürdigt: Ich hätte der Stadt gutgetan, heißt es dort. In Flözlingen habe ich andere, zum Teil wieder ganz neue Aufgaben. Ich kenne mich jetzt schon lange genug und weiß, dass ich nicht mit angezogener Handbremse dort unterwegs sein werde, sondern berechenbar, engagiert und freudig motiviert. Ich werde, wie an allen Stellen vorher, zunächst in meinem Quartier und dann in der Gemeinde, ein Mit-Mensch sein für Kirchennahe und Kirchenferne, für Zweifler, Andersgläubige und Suchende.

Zum Abschluss bitte einen Tipp an Ihren Nachfolger, obwohl der noch gar nicht feststeht: Was wünschen Sie Ihm – und worauf muss er sich in der Balinger Stadtkirchengemeinde einstellen?

Meinem Nachfolger wünsche ich ganz viel und großen Vorschuss Vertrauen, davon lebt man ein stückweit im Pfarrberuf. Dazu Mitarbeitende, die anpacken und sich anderen schenken. Einen Kirchengemeinderat, der mit dem Pfarrer gemeinsam die Gemeinde leitet, nicht im Gegenüber. Wenn ich einen Tipp – keine Ratschläge, denn die sind auch Schläge – abgeben dürfte: Am Anfang, wenn er vom Bild in den Zeitungen bekannt ist, gleich mal in der Fußgängerzone auf eine Bank sitzen, warten, aufnehmen, was zu sehen und zu spüren ist, und warten, wer reden will, und zuhören. Gesicht zeigen, face to face. Ja, warum rede ich von "ihm" – wo es doch auch eine Frau sein könnte?! Die Fragen stellte Steffen Maier Der Verabschiedungsgottesdienst für Kristina Reichle findet morgen, Sonntag, in der Balinger Stadtkirche statt. Beginn ist um 10 Uhr. Anschließend ist Weißwurstessen im Gemeindehaus Hermann-Berg-Straße.