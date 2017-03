Balingen Zwischen den Truhen wird gesungen

Vieles, was an diesem Abend passiert, ist spontan. Ein festes Skript zu den "Kirche woanders"-Veranstaltungen gibt es nicht. "Wir möchten mit den Leuten einfach ins Gespräch kommen an ungewöhnlichen Orten, und daraus vielleicht Ideen entwickeln für das Gemeindeleben", erklärt Pfarrer Jan Rüggemeier das Konzept der Reihe. Das Organisationsteam hat jeden Abend unter ein bestimmtes Thema gestellt. Im Supermarkt ist es Genuss, im Pub Old Riedi Gastfreundschaft; bei einem Treffen in der Turnhalle geht es um Bewegung und bei "Kirche woanders" im Feuerwehrhaus um Rettung.

Alle diese Treffen kamen gut an. Sehr gut sogar. "Mit so viel Teilnehmern haben wir gar nicht gerechnet", erzählt Rüggemeier. Der Einsatz der Feuerwehrleute habe die Gäste beeindruckt. Dass jemand sich so sehr für andere engagiere und bei einem Einsatz vielleicht selbst die Familie zu Hause auf dem Sofa zurücklassen müsse für andere, dafür seien die Leute dankbar gewesen.

Und im Supermarkt. Wie läuft es da? Auch dort kommen im Laufe der Veranstaltung zu den Gemeindemitgliedern, die bei jeder Veranstaltung der Reihe dabei und quasi schon Fans von "Kirche woanders" sind, immer mehr Kunden dazu. Die meisten aus Neugier.

Aus der Gemüseabteilung ist die Gruppe mittlerweile weitergezogen zu den großen Tiefkühltruhen vor der Fleischtheke. Auf schwarzen Tüchern stehen dort auf Tabletts Häppchen bereit. Schließlich geht es um das Thema Genuss.

Zwischen den Tellern mit Finger-Food liegt noch etwas anderes: gelbe Zettel. Sprüche von Philosophen und Denkern und Zitate aus der Bibel sind darauf abgedruckt. Auch hier dreht sich alles um den Genuss. Die Teilnehmer unterhalten sich über die Zitate und darüber, was Genuss für sie eigentlich bedeutet. "Man muss dankbar sein", sagt eine Frau. "Eigentlich sollte man viel bewusster essen."

Dann wird es plötzlich unruhig. Verena Rissel, die normalerweise in einem Gospelchor und einer Rock-Cover-Band singt, begeistert nun das Publikum beim Supermarkt-Gottesdienst. Aus allen Ecken bekommt sie Unterstützung: Ein Keyboard, ein Saxofon, Cajons und sogar eine Panflöte erklingen. Die Besucher sind völlig überrascht. Sie singen mit der spontan zusammengestellten Band "Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an". Eigentlich hätte die Aktion nach drei Minuten vorbei sein sollen, dann muss die Band doch etwas länger spielen, weil die Musik so gut ankommt.

Aus diesen Gesprächen im Supermarkt, bei der Feuerwehr, im Pub und in der Turnhalle haben nicht nur die Teilnehmer viel mitgenommen, auch die Pfarrer hat die Veranstaltungsreihe bereichert. Viele Ideen sind entstanden, beispielsweise die eines Stammtischs im Pub, nach der Kirche.

Besonders am Herzen liegt den Besuchern nach dem Supermarkt-Gottesdienst aber eines: dass "Kirche woanders" weitergeht. Wann, steht allerdings noch nicht fest.