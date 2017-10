BEZIRKSLIGA WEST TSG Balingen – KKC Titans Freudenstadt (Sonntag, 18 Uhr, Kreissporthalle). Zum zweiten Heimspiel der Saison empfangen die Korbjäger der TSG Balingen die Titans aus Freudenstadt. Zum Saisonauftakt gewannen die Eyachstädter um Spielertrainer Al-Ricardo Elliot zwar gegen Vizemeister SV Pfrondorf mit 74:61, am vergangenen Wochenende setzte es aber beim TSV Rottweil mit 65:83 die erste Niederlage. Gegen Freudenstadt, das in der Vordsaison noch als BSG Nordschwarzwald auf Körbejagd ging und am vergangenen Wochenende im Derby KKK Haiterbach II mit 54:72 ebenfalls die erste Saisonniederlage kassierte, wollen die Balinger "Falken" nun in die Erfolgsspur zurückkehren.