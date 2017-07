Balingen Zwei Wege zur Fachhochschulreife

Balingen. "Was man will, schafft man auch!" – die Absolventen der Berufskollegs an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen (PMHS) haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. "Cui bono? Wem nutzt es?", fragte der stellvertretende Schulleiter Martin Schatz und meinte damit nicht nur die erworbene Fachhochschulreife. Die hatten die Schüler entweder nach ihrem mittleren Bildungsabschluss über das zweijährige Berufskolleg oder nach einer Lehre im gewerblichen Bereich in einem weiteren Jahr am einjährigen BKFH erworben.