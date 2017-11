Balingen Zwei Vorstellungen vor einem ausverkauftem Haus

Seine Augen waren jedoch auf die reizende Tochter des Hauses Susi alias Anja Janus gerichtet, welche mit ihrem Liebreiz auch das Publikum begeisterte. Was die sich anbahnende Zuneigung der beiden betraf, so hörte die geschwätzige Pfarrhaushälterin Trudel das Gras wachsen; Hildegard Jenter kam sowohl als Nachrichtenblatt als auch als geläuterte Dienerin gut an, wenn auch Pfarrer Kibele, dargestellt von Wolfgang Jenter, erst vor ihr flüchten musste.