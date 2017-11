Balingen. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro hat es am Samstagabend in der Wilhelm-Kraut-Straße an der Auffahrt zur B 27 bei der Kollision zweier Autos gegeben. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei stadteinwärts und missachtete an der Auffahrt zu Bundesstraße das Rotlicht der Ampel. Ihm kam ein BMW entgegen, der grün hatte. Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen.