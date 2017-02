Balingen Zwei Vereine wollen junge Sportler besser schützen

Balingen. Was ist übergriffiges Verhalten einem Kind oder Jugendlichen gegenüber? Was kann ein Sportverein tun, um seine jungen Mitglieder vor sexueller Gewalt zu schützen? Claudia Kanz von der Balinger Beratungsstelle Feuervogel will Vereinen mit einem neuen Kinderschutzplan ein Konzept zur Prävention an die Hand geben.