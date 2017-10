Balingen Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Weilstetten

Gegen 20.25 Uhr war eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Unteren Dorfstraße unterwegs. Wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor die junge Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen eine Hauswand.

Die 26-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Aufprall gegen das Gebäude war so stark, dass die Hauswand teilweise durchbrochen wurde.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Weilstetten mussten die Geschossdecke wegen Einsturzgefahr abstützen. Die Höhe des Gebäudeschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.