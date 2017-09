Balingen Zwei neue Lehrerinnen

Jacqueline Alber hatte von 2008 bis 2014 an den Hochschulen Albstadt-Sigmaringen und Ravensburg-Weingarten Wirtschaftsinformatik plus Lehramt studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Bis 2016 absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ein Masterstudium in Informatik sowie Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre für das Höhere Lehramt an Beruflichen Schulen. Im Januar 2016 trat sie ihren Vorbereitungsdienst an der PMHS an, den sie im Juli 2017 erfolgreich beendete. Jacqueline Alber unterrichtet Wirtschaft und Informatik.

Melanie Haenle war von der Kaufmännischen Schule Hechingen zeitweise an die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule abgeordnet. Nun wird sie vor allem die Fächer Wirtschaftskompetenz sowie VWL und BWL unterrichten.

Studiert hat Melanie Haenle Wirtschaftspädagogik in Konstanz, wo sie 2006 ihr Examen machte. Danach war sie in der Personalabteilung der Liebherr Hausgeräte tätig und trat im September 2006 das Referendariat an der Kaufmännischen Schule Bad Saulgau an. Nach der zweiten Dienstprüfung unterrichtete Haenle an den Kaufmännischen Schulen Ebingen und Hechingen.