Balingen Zwei der Besten sind aus dem Kreis

Zum besten Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker im Bereich der Handwerkskammer Reutlingen wurde der Rosenfelder Marcel Schwille gewählt. Er lernte Karosserieinstandhaltungstechnik bei Karosseriebau Habfast & Co. in Balingen. Bester Metallbauer für Konstruktionstechnik wurde Leon Leibold aus Albstadt. Er wurde bei Oskar Leibold Metallbau in Albstadt ausgebildet. Sie und 95 weitere Junghandwerker haben ihre Siegerurkunden im Rahmen einer Feier in der Reutlinger Stadthalle erhalten.