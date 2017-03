Balingen Zurück in der Heimat – und sehr froh darüber

Balingen-Dürrwangen. Vor gerade einmal vier Wochen fand in der Dürrwanger Petruskirche der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Jan Rüggemeier statt. An gleicher Stelle ist nun am am Sonntag Margarete Goth von Dekan Beatus Widmann als neue Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Dürrwangen-Stockenhausen in ihr Amt eingesetzt worden.