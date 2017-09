Elfriede Roller übt seit zehn zehn Jahren das Amt der Kirchenpflegerin in Heselwangen aus. Im Gottesdienst am Erntedankfest wurde sie nun von Pfarrer Christof Seisser geehrt. Roller verwaltet die Finanzen der Kirchengemeinde. Kaum ein Kirchenpfleger hat es in seinem Berufsleben einmal mit der Sanierung nach einem Kirchenbrand zu tun – auch deshalb bedankte sich Pfarrer Seisser im Namen des Kirchengemeinderats bei Elfriede Roller für die immer akkurate Amtsführung.