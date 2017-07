Balingen Zum Geburtstag schon das Richtfest

Das Benefizspiel geht auf eine Initiative des Vereinsmitglieds Eduard Maass zurück, der gleich nach dem Brand des Vereinsheims im Dezember 2015 seine Kontakte nach Stuttgart nutzte. Am Freitagabend werden die "Glemstaler" zum Richtfest und Sportlerhockete im Zelt auf dem Sportgelände aufspielen.

Mit einem Elfmeterturnier wird das Festprogramm am Samstag, 8. Juli, ab 16 Uhr fortgesetzt. Abends wird die Band "Hilde" ab 20 Uhr im Festzelt zur Jubiläumsparty bei freiem Eintritt aufspielen.

Am Sonntag ist um 9 Uhr der Festgottesdienst im Zelt auf dem Sportgelände. Anschließend spielt der Musikverein zum Frühschoppen und Mittagstisch auf. Am Sonntagnachmittag präsentieren sich alle Jugendfußballer der Spielgemeinschaft Roßwangen/Endingen/Erzingen mit Freundschaftsspielen gegen Mannschaften umliegender Vereine. Und nach der Ziehung der Gewinner zur Tombola wird das Fest am Sonntagabend ausklingen.