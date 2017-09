Balingen Zum Erntedank gibt es rund 700 Maultaschen

Seit die beiden Gemeinden zusammenwachsen, wechseln sich die Formen des Gemeindefestes jährlich ab: Einmal findet es draußen in Schmiden auf dem Gebiet der Sprachheilschule statt, wo gegrillt wird und man die schöne Sommerzeit genießt, und im folgenden Jahr feiert man das Gemeindefest in Engstlatt in der Festhalle.

Ein Höhepunkt dabei sind die mit viel Liebe und Geschick selbst gemachten Maultaschen, die dort zum Mittagessen angeboten werden. Mehr als 700 Maultaschen hat das eingespielte Team dieses Jahr vorbereitet. Zur Unterhaltung spielte der Musikverein Engstlatt, und für Kinder war mit verschiedenen Bastel- und Malangeboten für Unterhaltung gesorgt. Das Zusammenwachsen der Gemeinde und die Kenntnisse über die Gesamtkirchengemeinde Balingen standen beim diesjährigen Bilderrätsel im Mittelpunkt: Es galt, verschiedene Türen an Gebäude der Gesamtkirchengemeinde zu erraten. Drei Teilnehmer haben alle Türen erkannt und gewannen einen Gutschein zum gemeinsamen Essen im Gasthaus Ochsen in Engstlatt.

Das schöne Fest und fröhliche Miteinander wurde durch die Mithilfe vieler Ehrenamtlicher möglich, die sich an unterschiedlichen Stellen eingebracht haben.